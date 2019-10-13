رياضة | تعقيد عودة كوتينهو إلى برشلونة في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعقيد عودة كوتينهو إلى برشلونة في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقدت مسألة عودة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الحالي إلى فريقه برشلونة خلال الموسم المقبل بعد إعارته للفريق البافاري في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.



وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن عودة كوتينهو أصبحت صعبة في ظل تألقه مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله للفريق الألماني.

ورحل كوتينهو عن فريق برشلونة الإسباني بعد صعوبة تكيفه مع الفريق الكاتالوني خلال الموسمين الماضيين، ويريد مسئولو البارسا الاستفادة من بيع البرازيلي في الموسم القادم.