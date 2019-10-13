رياضة | معلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالعودة مجددا لتمثيل قميص بلاده.

وشارك معلول، في مباراة فريقه أمام الكاميرون، وديا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، ضمن استعدادات البلدين للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وحرص عدد من الصحفين عقب المباراة على توجيه بعض الأسئلة بشأن عدد المحترفين التوانسة بالدوري المصري، وما علاقته باحترافهم هناك.

وظهر اللاعب ضاحكا حيث رد قائلا، "كل لاعب يأتي بقدميه إلى مصر، وكل اللاعبين التونسيين الذين جاءوا لمصر يقدمون مستوى كبيرا، بالتأكيد ليس لي علاقة بذلك، ولكن الجميع يتمنى التواجد هناك".

وتابع "الدوري المصري قوي جدا في إفريقيا وليس بطولة ضعيفة ويتابعها الكثيرون، وإن شاء الله ينتقل اللاعبون التونسيون بتألقهم إلى فرق أكبر خلال عام أو عامين".

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وتطرق معلول للحديث عن مستقبله وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء قائلا، "تلقيت العديد من العروض في الفترة الأخيرة لكن علاقتي مميزة بالأهلي وجماهيره".

وأضاف، "أعتقد أنني سعيد بالأهلي، ولا أفكر في الرحيل في الوقت الحالي، أقدم كل ما لدي هناك وأطمح لتحقيق المزيد، لا أتمنى أن تنتهي رحلتي هناك سريعا، الأهلي ناد كبير وأكبر من أندية أوروبية وأشعر بالرضا دائما في صفوفه".

وتحدث معلول عن عودته للمنتخب التونسي بعد استبعاده مؤخرا، "احترمت قرار استبعادي من كأس الأمم الإفريقية، ودعمت زملائي في المنتخب بقلبي".

واستكمل "الحمد لله اليوم عدت لمنتخب تونس من الباب الكبير، وإن شاء الله يكون أخر غياب لي عن المنتخب".

واختتم، "أتمنى أن أشاهد مؤازرة جماهير بلادنا لنا بالتصفيات الإفريقية كما شاهدته مؤخرا بالبطولة التي أقيمت في القاهرة".