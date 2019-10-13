رياضة | أحمد فتحي يعلق علي شارة المنتخب: لا يوجد كابتن للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يعلق علي شارة المنتخب: لا يوجد كابتن للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الأول، علي "أزمة" شارة القيادة التي منحها الجهاز الفني له خلال الفترة المقبلة، بعد استدعائه من جديد، بعد غياب دام طويلًا، وبالتحديد منذ نهاية كأس العالم في روسيا 2018.

وكشف أحمد فتحي في تصريحات لقناة تايم سبورت، تابعها الخليج 365 الرياضي، علي هامش مران المنتخب خلال المعسكر: "نخوض التدريبات بجدية تامة منذ بداية المعسكر، وإن شاء الله نسعى لبداية موفقة لنا وللجهاز الفني الجديد، وهي فترة من أجل الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم، وتحقيق المطلوب".

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وواصل نجم المنتخب الوطني: "التركيز والالتزام هو هدفنا، ويجب على جميع اللاعبين التركيز للوصول للهدف المطلوب الصولو إليه، نحن أخوه وبيننا حب كبير، لا يوجد ما يسمى بكابتن الفريق لا أحب هذه الفكرة، الأهم هو الاحترام المتبادل".

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للمواجهة الودية التي ستجمعه مع منتخب بتسوانا، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

الجدير بالذكر أن "فتحي" صاحب الـ 34 عامًا، عاد للدافع عن ألوان المنتخب الوطني بعد غياب دام لمدة 475 يومًا، وبالتحديد منذ مباراة السعودية الأخيرة بدور المجموعات في كأس العالم بروسيا، وغاب عن صفوف الفراعنة في أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر، وفازت بها الجزائر على حساب السنغال، بهدف دون رد علي ملعب القاهرة الدولي.