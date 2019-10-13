رياضة | مفاجأة.. الأهلي: سعر حسين الشحات لم يتجاوز 80 مليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي: سعر حسين الشحات لم يتجاوز 80 مليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، عن مفاجأة صادمة في المبلغ المقدم في شراء صفقة حسين الشحات لاعب العين الإماراتي السابق.

وكشف توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب اون، إن المبلغ المقدم في شراء الشحات لم يتعدى نصف الـ 150 مليون جنيه.

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وتابع مدير تعاقدات النادي الأهلي، أن حسين الشحات تم دفع 5 ملايين دولار مقابل شرائه أي ما يعادل 80 مليون جنيه مصري فقط ولم يتخط هذا الرقم أي مليم آخر.

وواصل أمير توفيق :" الشحات تغاضى عن مبالغ كبيرة حيث أنه كان يرغب في ارتداء قميص الأهلي، وكما نرى أنه يقدم مستوى رائع خلال الفترة الحالية.

يذكر أنه قد إنتشرت شائعات، حول شراء النادي الأهلي لحسين الشحات بمبلغ 150 مليون جنيه مصري خلال الفترة السابقة، وهو ما نفاه مدير التعاقدات في النادي.