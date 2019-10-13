رياضة | بالفيديو والصور.. علي فرج يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو والصور.. علي فرج يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وإستطاع "فرج" الفوز علي المصنف الثاني عالمياً محمد الشوربجي بثلاثة أشواط دون رد ، وبنتيجة 11-4, 11-7, 11-2 في زمن قدره 40m.
وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.
أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.
وتمكنت نوران جوهر لاعبة وداي دجلة من التتويج بالبطولة منذ قليل بعد أن تغلبت علي مواطنتها نور الطيب لاعبة هيليوبلس، بعد أن تغلبت عليها بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.
He's done it again in Philly! 🇺🇸@AliFarag is the 2019 @USOpenSquash champion after outclassing @MoElshorbagy to win this event for the second time 🏆#USOpenSquash pic.twitter.com/GvQ8ZQMpNF— PSA World Tour (@PSAWorldTour) October 12, 2019