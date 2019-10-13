شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأخضر تصل الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

وصلت بعثة المنتخب الوطني السعودي برئاسة ياسر المسحل إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق.

وغادرت بعثة «الأخضر» مساء أمس من مطار الأمير نايف بالقصيم وكان سفير فلسطين في المملكة باسم الآغا، في وداع البعثة، والتقى برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل قبل مغادرتهم إلى فلسطين مرورا بالأردن.

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وتوجهت البعثة إلى مقر السكن المخصص لها، على أن تستقل بعثة منتخبنا الوطني حافلة اليوم (الأحد) من عمان إلى مدينة رام الله الفلسطينية التي ستحتضن مقر معسكر الصقور الخضر

ومن المقرر أن يضع مدرب المنتخب السعودي اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة فلسطين بعد غد (الثلاثاء) على استاد فيصل الحسيني الدولي في رام الله، الذي سيحتضن المواجهة الثالثة للأخضر في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، إذ سيجري المدرب رينارد مناورة كروية على ملعب المباراة من أجل تعود اللاعبين على أرضيته، قبل خوض المواجهة الثالثة التي يطمح من خلالها (الأخضر) لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة الرابعة.

وأجرى الأخضر عصر أمس حصة تدريبية أخيرة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، قبل المغادرة للأردن، وركز المدرب رينارد على معالجة السلبيات الفنية التي حدثت في مباراة سنغافورة الماضية، وخصوصا استعجال اللاعبين وضياعهم للعديد من الفرص التهديفية التي كانت ستزيد من أهداف الأخضر في الشباك السنغافورية، كما حرص على تطبيق اللاعبين لبعض الجوانب الفنية والتكتيكية التي ينوي تنفيذها في مواجهة فلسطين القادمة.