شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل: شكراً جماهيرنا الغالية في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الدهش (بريدة) أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بحجم الحفاوة والترحيب الكبير الذي وجده المنتخب الوطني الأول أثناء إقامته في منطقة القصيم، وخوض مواجهة المنتخب السنغافوري على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، مشيراً إلى أنها كانت فرصة مناسبة لتلتقي الجماهير أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بحجم الحفاوة والترحيب الكبير الذي وجده المنتخب الوطني الأول أثناء إقامته في منطقة القصيم، وخوض مواجهة المنتخب السنغافوري على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، مشيراً إلى أنها كانت فرصة مناسبة لتلتقي الجماهير الرياضية في منطقة القصيم بنجوم الأخضر، ويخوض منتخبنا الوطني مباراته في التصفيات أمام جماهيره الغالية في القصيم . جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم وعضو شرف نادي التعاون عبدالعزيز الحميد للأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي الأخضر في بريدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسحل: شكراً جماهيرنا الغالية في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.