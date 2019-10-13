شكرا لقرائتكم خبر عن العباس بطل العالم للتايكوندو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

حقق البطل السعودي محمد العباس لاعب التايكوندو بنادي الترجي ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي المقامة في مصر، في منافسات فوق ٣٠ سنة، بعد فوزه في المباراة النهائية وسط مشاركة ٣٠٠ لاعب من ٢٠ دولة.

وفي ذات البطولة حققت المملكة برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحائزين على المركز الثالث والرابع.

ويمتلك العباس سجلا حافلا بالإنجازات في تمثيل المنتخبات الوطنية فسبق له تحقيق برونزية بطولة آسيا على المستوى الجماعي وفي كأس العالم السابق ٢٠١٨ جاء في المرتبة الخامسة.

وتمتلك لعبة التايكوندو بنادي الترجي إرثا كبيرا تركه اللاعب السابق إبراهيم آل جعفر صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد سيئول ١٩٨٨، وفي الجيل الحالي يعتبر محمد العباس أبرز الأبطال إلى جانب علي المدلي وجعفر وعلي المصطفى.