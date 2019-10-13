شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب: بيان النصر «هزلي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

وصف نادي الشباب، عبر بيان نشره أمس، بيان نادي النصر الأخير بالهزلي، كونه اتهم لاعبي نادي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبي نادي النصر.

وسألت إدارة نادي الشباب نظيرتها في نادي النصر بقولها «هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو هل تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم، فما تحدثتم عنه لم يحدث في المباراة إطلاقاً، إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة، وما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي، ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان (تصدير الأزمة) وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل والمفترض طرد لاعبي فريقكم مرابط، الغنام، وحمدالله».

وأشادت إدارة الشباب بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع اللاعبين وبالأخص اللاعب محمد سالم، والذي لعب مباراة كبيرة وبروح رياضية عالية، ونطالبهم جميعا بأن يلعبوا جميع المباريات بنفس هذه الروح والقوة والتنافس، وأن يلعبوا أي مباراة قادمة مع النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون.

وختاماً، لفتت الإدارة الشبابية نظراءها في النصر بأن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات، وعليهم إبعاد نادي الشباب عن أي أزمة تخصهم وعدم إقحام النادي ومنسوبيه بمشاكلهم، وحلها بعيداً عنا.