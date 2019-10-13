شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يعالج سلبياته في معسكر الشارقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

قاد المدرب التونسي فتحي الجبال تدريبات فريقه الفتح في معسكره الحالي بإمارة الشارقة، استغلالاً لفترة توقف الدوري الحالية بسبب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022، وكأس اسيا 2023.

وقد استهل الجبال تدريبات فريقه بعقد اجتماع بكافة أعضاء البعثة، وطالبهم بتحسين الصورة ونسيان الماضي والتفكير للمباراة المقبلة أمام العدالة من أجل تحقيق أول انتصارات الفريق من خلال مضاعفة الجهد والعطاء وتكاتف الجميع.

لتنطلق بعدها التدريبات بتمارين الإحماء بقيادة المدير الفني فتحي الجبال حيث عمد إلى إقامة تدريبات لياقية متنوعة من خلال الدوران حول الملعب قبل أن يطبق اللاعبون مجموعة من التدريبات تركزت على التمريرات القصيرة والطويلة بغية الوصول إلى أقصى درجات الدقة في التمرير والاستلام.

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من جانبه، نفى مدرب فريق الفتح الجبال كل الشائعات التي أطلقت عليه بشأن مغادرته إلى تونس والتوقيع لمصلحة أحد الأندية التونسية، وأكد لـ«الخليج 365» أن كل ما يروج ويطلق بشأن هذا الموضوع شائعة وليس لها أساس من الصحة وأنا مرتبط بعقد مع فريق الفتح وأحترم ذلك وعلاقتي بالفتح مبنية على تدريب إنما على علاقة أخوية بين الجميع، وأن الشائعات كثيرة في الملاعب التونسية.

يذكر أن الصحف التونسية نشرت تقارير عن اقتراب نادي الصفاقسي التونسي من التوقيع مع الجبال وقيادة دفته الفنية في ما تبقى من مشوار للفريق التونسي كما حصل ذلك في نهاية الدوري من الموسم الماضي بعد فراغه من تدريب الفتح توجه وقاد الصفاقسي في آخر ثلاث مواجهات في الدوري التونسي.

ويعتبر الجبال أقدم مدرب حالياً في الدوري السعودي إذ أمضى مع الفريق الفتحاوي قرابة عشرة مواسم قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من الإنجازات ومن أبرزها الصعود مع الفريق لدوري المحترفين وتحقيق لقب الدوري موسم 2013 وكأس السوبر، قبل أن يغادر أسوار النادي بنهاية موسم 2014 ويعود في 2015 ويكمل المسيرة حتى أصبح عاجزا عن تحقيق أي انتصار في آخر 15 مواجهة رسمية.