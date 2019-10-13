ختام ناجح لـ«الجولة الفضية» للمبارزة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اختتمت أمس (السبت) منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 13و20 سنة، في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي اختتمت أمس (السبت) منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 13و20 سنة، في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، بمشاركة 80 لاعبا، وحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد، حيث سيطر نادي العمران على منافسات سلاح السابر تحت 13 سنة، بعد أن حقق طه الهاشم المركز الأول، وحل أحمد العمران ثانيا، والحسن الشيخ ثالثا، وتوج أحمد هزازي (الجزيرة) بذهبية سلاح الابيه، وحل مشعل العودان ثانيا، وأحمد النعمة ثالثا، ونال محمد راغب (مدارس الرياض) ذهبية سلاح الفويل، وحل راشد الزهراني ثانيا، وعبدالعزيز التويجري ثالثا، وفي منافسات سلاح الابيه تحت 20 سنة حقق عمر العكاس (النهضة) المركز الأول، وجاء حسين الطويل ثانيا، ونواف الخالدي ثالثا، وخطف عبدالرحمن الزهراني (النهضة) ذهبية سلاح السابر، وحل سعد البقمي ثانيا، وعلي البحراني ثالثا. في حين حصل محمد الدخيل (أكاديمية المبارز الأولمبي) على المركز الأول في سلاح الفويل، وحل علي تلاقف ثانيا، ومهدي القروص ثالثا.



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