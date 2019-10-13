شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج مثالي للفائزين في بطولة المملكة للرماية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتمت منافسات بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) على مستوى (الفردي - الفرق) لجميع الفئات مبتدئين، درجة أولى، ممتاز، التي جرت منافساتها في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري، ونظمها الاتحاد السعودي للرماية بمنطقة الرياض.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي أن البطولة تهدف إلى صقل جيل من الرماة الجدد، وبث روح المنافسة للرماة الدوليين ورماة الدرجة الأولى بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة وصولاً لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية، وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة للرماية على جميع الأسلحة شهر نوفمبر القادم، وتحتوي على بطاقات تأهيل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وجاءت نتائج الفردي في منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة المبتدئين: مدعج سعود السهلي (أولا)، وفهد ناصر العجمي (ثانيا)، ومحمد خالد العويد (ثالثا) من الحرس الوطني، فيما جاءت منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة المبتدئين: عبدالمجيد سليمان الصقيهي (أولا)، ونايف سيف السهلي (ثانيا)، وإبراهيم محمد الحوطي (ثالثا) من الحرس الملكي، فيما جاءت منافسات البندقية ضغط الهواء للدرجة الأولى: خالد عمر التركي (أولا)، وعبدالله مسحل العتيبي (ثانيا)، ومشعل خالد الحصيني (ثالثا) من الحرس الملكي، فيما جاءت منافسات المسدس ضغط الهواء للدرجة الأولى: سعيد محمد الحارثي (أولا)، وحمود عوض الأحمري (ثانيا)، ووليد صالح الدميخ (ثالثا) من الحرس الملكي، فيما جاءت منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة الممتاز: مسفر عبود العماري (أولا)، ومبارك مسفر الدوسري (ثانيا) من القوات الجوية، ومحمد فواز الحربي (ثالثا) من القوات البرية، فيما جاءت منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة الممتاز: عطا الله نداء العنزي من حرس الحدود (أولا)، وعقيل عبدالهادي البدراني من القوات البرية (ثانيا)، ومحمد فهد الهلالي من الحرس الملكي (ثالثا)، فيما جاءت منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة المبتدئين: وزارة الحرس الوطني (أولا)، ورئاسة الحرس الملكي (ثانيا)، وقوات أمن المنشآت (ثالثا)، فيما جاءت منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة المبتدئين: رئاسة الحرس الملكي الفئة (أ) في المركز الأول، ورئاسة الحرس الملكي الفئة (ب) في المركز الثاني، وشركة أرامكو السعودية في المركز الثالث.

من جهته، عبر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي أحمد منصور الشهراني عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على حرصه الدائم وللمتابعة التي تحظى بها اللعبة من أجل تهيئة كل الإمكانات لنجاحها، مؤكدا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء من أجل تحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية.