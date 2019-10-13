شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يقيم دورة الحكام المستجدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

تنطلق اليوم (الأحد) دورة الحكام المستجدين للكرة الطائرة بمعهد إعداد القادة في الرياض، ويحاضر فيها الحكم العالمي خالد الزغيبي، إذ سيستخدم التقنيات الحديثة فيها لإيصال المعلومات بشكل سلس إلى الدارسين.

من جانبه، أكد خالد الزغيبي أن لجنة الحكام برئاسة عبدالله العدوان لديها خطة عمل قصيرة المدى وطويلة المدى للرفع من مستوى جميع الحكام، بالرغم من تميّز الحكم السعودي محلياً ودولياً بل وعلى المستوى العالمي أيضاً، مبينا أن هناك برامج مختلفة لتصعيد مجموعة من الحكام الواعدين والشباب لإدارة مباريات في المستوى الأعلى.

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وأضاف قائلا: «العمل في لجنة الحكام بفضل الله يسير بشكل ممتاز وبدعم من رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام عبدالعزيز القرناس وبمتابعة دقيقة أيضا من رئيس لجنة الحكام عبدالله العدوان».

وقدم الزغيبي شكره لمعهد إعداد القادة على جهودهم بداية من مدير إدارة التدريب عادل الشويرخ الذي عمل نقلات كبيرة ومتميزة، وكذلك مدير قسم الحكام خالد الرشيد الذي يعمل مع جميع الاتحادات بشكل ديناميكي ويسهل جميع المهام، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

يذكر أن وجود العالمي خالد الزغيبي محاضراً في هذه الدورة سوف يثري المعلومات لدى الدارسين كونه من حكام النخبة على مستوى العالم.