شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الطلبة السعودي يقيم بطولة عربية في أستراليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أعلن نادي الطلبة السعودي بمدينة ملبورن الأسترالية إقامة البطولة العربية الأولى لكرة القدم التي تأتي ضمن الأنشطة الرياضية التي ينظمها النادي السعودي، ويهدف من خلالها إلى تقارب الطلاب العرب المتواجدين في ملبورن وتعارفهم، لاسيما أن النادي نظم في وقت سابق بطولة خليجية لقيت نجاحا كبيرا وإشادة من قبل الطلبة الخليجيين، ما شجع المنظمين على إقامة بطولة مماثلة وبشكل أوسع لتشمل جميع الطلاب العرب. وتعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها في مدينة ملبورن.

من جانبه، أوضح رئيس النادي السعودي بملبورن فهيد العنزي أن النادي السعودي يضع على عاتقه تقديم كل ما يخدم الطلبة السعوديين بشكل خاص والخليجيين والعرب بشكل عام، والنشاط الرياضي هو أحد الأنشطة المهمة كما هي باقي الأنشطة الثقافية والتعليمية التي يحرص النادي وأعضاؤه على تقديمها بين حين وآخر.

وأوضح المشرف العام على البطولة يزيد الطويلعي أن إقامة بطولة عربية في مدينة ملبورن الأسترالية لها أجواء خاصة ويوجد تقارب كبير بين الطلبة وفرصة للتعارف بينهم، وهذا النشاط الرياضي يأتي ضمن أنشطة يقدمها النادي طوال الموسم للطلبة السعوديين.