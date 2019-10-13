شكرا لقرائتكم خبر عن جوليانو جاهز للرائد.. وفيتوريا يلغي الوديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @naeemtamimalhac تنفس مدرب فريق النصر روي فيتوريا الصعداء بعد اكتمال جاهزية لاعب خط الوسط البرازيلي جوليانو لمباراة الرائد السبت القادم التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله تنفس مدرب فريق النصر روي فيتوريا الصعداء بعد اكتمال جاهزية لاعب خط الوسط البرازيلي جوليانو لمباراة الرائد السبت القادم التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان جوليانو قد غاب عن آخر مباراتين خسر فيهما الفريق 5 نقاط بتعادله مع الأهلي سلبيا وخسارته قبلها من الحزم بهدف نظيف، وذلك بعد أن تعرض لإصابة في مباراة الشباب شارك على إثرها مصابا في مباراة الإياب أمام السد القطري في ربع نهائي البطولة. في وقت لا يزال النيجيري أحمد موسى العائد من بلاده فجر الجمعة بعد تمتعه بإجازته، والمهاجم عبدالفتاح آدم يعانيان من الإصابة، إذ سيخضعان لفحص دقيق يوضح قدرتهما على العودة في الديربي أمام الهلال بعد أسبوعين ضمن الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وقرر فيتوريا الاكتفاء بالتدريبات اللياقية والمناورات دون خوض أي مباراة ودية نظرا لغياب 10 لاعبين في المنتخبات، إلى جانب إصابة موسى وآدم، إذ عمل خلال تدريبات الفريق التي استؤنفت الأربعاء الماضي على رفع المعدل اللياقي والتركيز على تصحيح الأخطاء استعدادا لمباراة الرائد يوم السبت القادم. وسيخوض الفريق النصراوي خلال الفترة القادمة 4 مباريات أمام فرق الرائد، والهلال، وأبها، إلى جانب مؤجلة الفيصلي ضمن الجولة الـ6، فيما سيخوض مباراة عفيف ضمن دور الـ64 لكأس الملك خلال فترة التوقف القادمة في شهر نوفمبر القادم.



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