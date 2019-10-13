الدوليون يربكون رازفان

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 ينتظر المدرب الهلالي رازفان اكتمال عودة اللاعبين الدوليين يوم الأربعاء القادم بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في مباريات التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، وذلك لاختيار العناصر الأساسية، ووضع الخطة الفنية لمباراة الفريق أمام ضمك التي ستقام يوم الجمعة القادم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ7 من دوري كأس الأمير ينتظر المدرب الهلالي رازفان اكتمال عودة اللاعبين الدوليين يوم الأربعاء القادم بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في مباريات التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، وذلك لاختيار العناصر الأساسية، ووضع الخطة الفنية لمباراة الفريق أمام ضمك التي ستقام يوم الجمعة القادم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. من جانب آخر، أكد الجهاز الطبي بالنادي أن الثنائي الإيطالي جيوفينكو والفرنسي غوميز اكتملت جاهزيتهما الطبية ويستطيعان المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في المباريات الماضية، في حين لم تتأكد حتى الآن جاهزية الثلاثي نواف العابد، وسالم الدوسري، وعبدالله المعيوف للمباراة القادمة في الدوري. وأكد الجهاز الطبي أنه خلال اليومين القادمين ستتحدد جاهزيتهم من عدمها، فيما ينتظر الجهاز الطبي التقرير النهائي من قبل طبيب المنتخب السوري، لتحديد نوعية إصابة اللاعب عمر خربين الذي خرج مصاباً في مباراة منتخب بلاده قبل يومين أمام منتخب المالديف.



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