شكرا لقرائتكم خبر عن كارينيو يعتمد تشكيلة الفرسان لموقعة «الشرائع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يقف مدرب فريق الوحدة كارينيو على جاهزية فريقه للمواجهة المهمة أمام الفريق الاتحادي يوم السبت القادم، على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير يقف مدرب فريق الوحدة كارينيو على جاهزية فريقه للمواجهة المهمة أمام الفريق الاتحادي يوم السبت القادم، على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيخوض الفريق الوحدواي لقاء ودياً اليوم (الأحد) أمام فريق أبها على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. ويسعى المدرب كارينيو من خلال اللقاء الودي إلى خلق المزيد من التجانس بين كافة خطوط الفريق، وإدخالهم في أجواء المباريات الكبيرة، قبل مواجهة العميد القادمة في الدوري. وسيزج المدرب كارينيو بجميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين في ودية أبها، إلى جانب اعتماد النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مبارة الاتحاد المرتقبة. ويهدف المدرب الوحدواي للتغلب على الأخطاء الدفاعية، وإحكام السيطرة على ثغرات الاختراقات للخصم عن طريق الأظهرة والعمق، وخلق حالة من الأداء الجماعي دفاعا وهجوما. ويطمح المدرب كارينيو في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والمحافظة على المركز الثاني برصيد 15 نقطة.



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