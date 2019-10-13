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الزمالك يواجه الإسماعيلي والأهلي مع الإنتاج فى منافسات دوري 99

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة أبرزها، الأهلي والإنتاج الحربي في مقر القلعة الحمراء بمدينة نصر، والزمالك والاسماعيلي والتي تقام على ملعب جامعة قناة السويس.

ويهيمن فريق بيراميدز على صدارة جدول 99، برصيد 10 نقاط، حصدها بيراميدز بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة، فيما يحتل النادى الأهلى المركز الثانى فى جدول المسابقة خلف بيراميدز بنفس الرصيد من النقاط ولكن فارق الأهداف انحاز لبيراميدز.

أما نادى الزمالك فاستقر بالمركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد 6 نقاط فقط، وكان الفريق الأبيض قد خسر أول مباراتين أمام إف سى مصر ثم الأهلى.

وجاءت باقي مباريات الجولة الخامسة والتي تنطلق في تمام الثالثة والنصف عصراً كالتالي:

وادي دجلة X الجونة

إف سي مصر X طنطا

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بيراميدز X إنبي

المقاولون العرب X حرس الحدود

مصر المقاصة X سموحة

أسوان X الاتحاد السكندري

طلائع الجيش X المصري

 

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