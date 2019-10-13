شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال طارق حامد لاعب الزمالك توصيفه على "إنستجرام" أنه لاعبًا في نادي الزمالك عقب تعليقه الأخير الذي أثار جدل الجماهير صباح اليوم السبت مثلما فعل نجم ليفربول محمد صلاح من قبل في أزمته مع إتحاد الكرة وأزال توصيف لاعب منتخب مصر.

وكان حامد قد نشر ستوري على حسابه الشخصي على إنستجرام كتب فيها:"انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني ولكن لقد طفح الكيل ولن اصمت مرة أخرى."

ويتواجد طارق حامد الآن في معسكر منتخب مصر استعدادًا لـ وديات الفراعنة التي سيخوض أولها أمام بتسوانا الاثنين المقبل.

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