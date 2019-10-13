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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 12 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: تى شيرت "ادعم مؤمن زكريا" هدية على قميص النادى الأهلى قررت الشركة الراعية لقميص الأهلى منح قميص النادى "هدية" مدوّن عليه هاشتاج "ادعم مؤمن زكريا" ويحمل رقم 8 لأى مشجع عند شرائه تى شيرت النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة وحتى نفاد الكمية. فايلر يطلب برنامجا خاصا لتجهيز 11 لاعبا لمباراة القمة طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائى لـ11 لاعباً دولياً المنتظر انتظامهم فى التدريبات الجماعية يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين. عبد الحفيظ يعلن موعد انضمام الدوليين لتدريبات الأهلي أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن اللاعبين الدوليين سينتظمون فى تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة الزمالك فى قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدورى والمقرر لها مساء السبت المقبل. Advertisements على معلول يشارك فى تدريبات الأهلي الاثنين بعد ودية تونس والكاميرون أعلن الجهاز الفني للأهلي أن على معلول، الظهير الأيسر للفريق، سينتظم فى التدريبات الجماعية بعد غدٍ الاثنين بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أمام المنتخب الكاميرونى فى مباراة ودية تُقام مساء اليوم السبت فى مدينة رادس التونسية. الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا تحت تصرف الجهاز الفنى فى مباراة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، فى قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدورى العام. الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً بدأ مسئولو النادي الأهلى مبكراً الدخول فى الدخول مفاوضات شفهية مع نظرائهم فى هيدرسيفيلد الإنجليزي، للحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي، بعد انتهاء مدة إعارته بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد تألق الجناح الدولي بالقميص الأحمر، وبالتحديد منذ انطلاق الموسم الجارى.

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