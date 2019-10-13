شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: لا أحب فكرة قائد المنتخب ولابد من الاحترام بين الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد فتحي مدافع فريق الأهلى ومنتخب مصر عقب توليه قيادة المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة، قائلا: "لا يوجد شيء اسمه كابتن الفريق، ولا أحب هذه الفكرة أصلًا، عندما يحترم كل فرد الأخر يصبح التعامل أسهل".

وأوضح أحمد فتحى فى تصريحات تلفزيوينة: "الجميع يستعد بشكل جيد، ونتمنى أن تكون بداية موفقة للجهاز الفني، وتكون فترة جيدة لنا، أمامنا تصفيات إفريقيا وكأس العالم ونستعد بشكل جيد وسنحقق ما تتمناه الجماهير ولاعبو منتخب مصر ليسوا صغارًا ويجب أن يكون هناك التزام وتركيز على هدف معين أن نحققه".

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وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى أن يكون أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، قائد للمنتخب الوطني خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري ويخوض مباراة ودية أمام بتسواناعلى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية والمقرر لها السابعة من مساء الاثنين على نفس الملعب.