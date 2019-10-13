شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة النصر تضع الصليهم والكويكبي ضمن أولويات الفريق بالانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل

وضعت إدارة نادي النصر كل من عبد المجيد الصليهم لاعب نادي الشباب، ومحمد الكويكبي مهاجم الاتفاق، ضمن أولويات الفريق للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وتخاطب إدارة نادي النصر خلال الأيام القادمة وكيل اللاعب عبدالمجيد الصليهم، لمعرفة إمكانية انتقاله للنادي من عدمه بعد رفض إدارة ناديه زيادة العرض المقدم له. ‏بينما أعادت إدارة نادي النصر المفاوضات مع نظيرتها في الاتفاق، لكسب خدمات اللاعب الدولي السعودي محمد الكويكبي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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