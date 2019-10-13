شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إيطاليا يحسم تأهله ليورو 2020 بعد فوزه على اليونان بهدفين نظيفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب إيطاليا لكرة القدم إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بعد فوزه مساء السبت، على ضيفه منتخب اليونان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الأولمبيكو» بالعاصمة الإيطالية «روما»، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة العاشرة للتصفيات.

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وسجل هدفي المنتخب الإيطالي، جورجينيو من ضربة جزاء في الدقيقة 63، وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 78.

وبذلك الفوز، رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 21 نقطة «العلامة الكاملة» جمعها من الفوز في سبع مباريات، ليتربع على قمة المجموعة العاشرة، ويضمن حجز بطاقة التأهل ليورو 2020، فيما تجمد رصيد منتخب اليونان عند 5 نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، تعادل منتخب ليشتنشتاين مع منتخب أرمينيا بنتيجة 1-1.