شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لنهائي أفريقيا لكرة اليد للأندية بعد فوزه على إنتر كلوب الأنجولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق الزمالك، إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية، والمقامة حاليا في الرأس الأخضر، بعد فوزه مساء السبت، على فريق إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 30-18، في إطار منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

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ونجح الزمالك في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-12، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني، وتمكن من توسيع الفارق، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك على الفريق الأنجولي بنتيجة 30-18.

ويلعب الزمالك في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية، مع فريق سبورتينج السكندري، في نهائي مصري خالص للمسابقة القارية.

وكان سبورتينج قد تأهل للمباراة النهائية كذلك، بعد فوزه اليوم على فريق "جيه إس كيه" الكونغولي بنتيجة 27-20، في المباراة الأخرى للدور نصف النهائي.