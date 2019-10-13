أرقام قياسية عديدة خلال مباريات السبت فى تصفيات يورو 2020

أرقام قياسية عديدة خلالمباريات السبت فى تصفيات يورو 2020

الأحد 13 أكتوبر 2019

الخليج 365

تواصلت مواجهات تصفيات يورو 2020، مساء السبت، بإقامة 8 مباريات، فى المجموعات الرابعة، السادسة والعاشرة.



وأصبح منتخب إيطاليا، ثانى المنتخبات المتأهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2020، بعد فوزه على منتخب اليونان، بنتيجة 2 – 0، عن المجموعة العاشرة.

وشهدت المواجهات التى أقيمت السبت، العديد من الأرقام القياسية، نستعرضها فى التقرير التالى:

1 – وصل سيرجيو راموس إلى 168 مباراة، ليصبح الأكثر ظهورا مع منتخب إسبانيا، متخطيا الحارس السابق إيكر كاسياس برصيد 167 مباراة.

2 – أصبح ليوناردو بونوتشى عاشر أكثر لاعب مشاركة فى تاريخ المنتخب الإيطالي، برصيد 92 مباراة.

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3 – النرويج تحافظ على سجلها الخالى من الهزائم على أرضها، الذى بدأ منذ سبتمبر 2016، بالتعادل مع إسبانيا.

4 – خاض منتخب إسبانيا لقاء النرويج بتشكيل من 11 فريقا مختلفا، للمرة الأولى فى تاريخه.

5 – إيطاليا حققت فوزها الثامن على التوالى، وأصبح على بعد فوز واحد لمعادلة الرقم التاريخى لمنتخب الأزورى الذى حققه فى عام 1938.

6 – خاض كاسبر شمايكل حارس فريق ليستر سيتي، مباراته رقم 50 مع المنتخب الدنماركى، خلال لقاء ايرلندا.

7 - سيباستيان لارسون لاعب السويد أنهى 7 سنوات بدون تسجيل هدف دولى، بتسجيله رابع الأهداف فى مرمى مالطا.