أرقام قياسية عديدة خلال مباريات السبت فى تصفيات يورو 2020

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أرقام قياسية عديدة خلالمباريات السبت فى تصفيات يورو 2020
الأحد 13 أكتوبر 2019
الخليج 365
تواصلت مواجهات تصفيات يورو 2020، مساء السبت، بإقامة 8 مباريات، فى المجموعات الرابعة، السادسة والعاشرة.
وأصبح منتخب إيطاليا، ثانى المنتخبات المتأهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2020، بعد فوزه على منتخب اليونان، بنتيجة 2 – 0، عن المجموعة العاشرة.
وشهدت المواجهات التى أقيمت السبت، العديد من الأرقام القياسية، نستعرضها فى التقرير التالى:
1 – وصل سيرجيو راموس إلى 168 مباراة، ليصبح الأكثر ظهورا مع منتخب إسبانيا، متخطيا الحارس السابق إيكر كاسياس برصيد 167 مباراة.
2 – أصبح ليوناردو بونوتشى عاشر أكثر لاعب مشاركة فى تاريخ المنتخب الإيطالي، برصيد 92 مباراة.
3 – النرويج تحافظ على سجلها الخالى من الهزائم على أرضها، الذى بدأ منذ سبتمبر 2016، بالتعادل مع إسبانيا.
4 – خاض منتخب إسبانيا لقاء النرويج بتشكيل من 11 فريقا مختلفا، للمرة الأولى فى تاريخه.
5 – إيطاليا حققت فوزها الثامن على التوالى، وأصبح على بعد فوز واحد لمعادلة الرقم التاريخى لمنتخب الأزورى الذى حققه فى عام 1938.
6 – خاض كاسبر شمايكل حارس فريق ليستر سيتي، مباراته رقم 50 مع المنتخب الدنماركى، خلال لقاء ايرلندا.
7 - سيباستيان لارسون لاعب السويد أنهى 7 سنوات بدون تسجيل هدف دولى، بتسجيله رابع الأهداف فى مرمى مالطا.
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