شكرا لقرائتكم خالد القماش : اختيارات المنتخب "بالألوان" والدليل عواد ومروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد القماش المدير الفني الأسبق، عن اختيارت المنتخب الوطني من لاعبي الدوري المحلي. وقال القماش في تصريحات تلفزيونية : " محمد عواد تألق مع الاسماعيلي، ولكن انضم للمنتخب بعد مشاركته مع الزمالك. أضاف : وايضا مروان محسن ينضم للمنتخب فقط لانه يلعب مع الاهلي، وسبب تراجع مستواه هو عدم مشاركته المستمره. Advertisements واكد : عندما كنت مدير فني للاسماعيلي عاقبت مروان ماديا. وأفصح: شعرت بأنه يتهرب وانه ليس مصاب على الرغم من اتفاق الطبيب واللاعب على نفس تشخيص الاصابة.

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