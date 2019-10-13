شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أنا لم أسيئ أبدا للنادى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لم يسيئ أبدا للنادى الأهلى ولكنه يقصد أشخاصا معينة داخل القلعة الحمراء. وتحدث مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم عن ازمة كهربا قائلا :" هل الحضرى هارب وكهربا ليس هاربا الحضرى لا يدخل النادى الأهلى منذ هروبه فهل يمتلكون دولابا للمبادئ يخرجون منه وقتما يحبون فقط". تابع رئيس الزماللك :" كهربا لسه باقيله 3 سنين في عقده مع الزمالك" موضحا أن نجليه يعملون خدامين فى النادى.

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