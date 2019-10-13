شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الأهلى لو جاب كهربا هيتوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن النادى الأهلى لو تعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيس البرتغالى سيتعرض للإيقاف. قال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الأهلى لو اتعاقد مع كهربا سيتعرض للإيقاف". وترددت انباء خلال الفترة الماضية حول تعاقد الأهلى مع كهربا فى الانتقالات الشتوية القادمة.

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