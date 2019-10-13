شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب بحضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الفريق ضد جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال بملعب استاد السلام . وقال مرتضى منصور خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث أن اتحاد الكرة تلقى خطاب الموافقة الرسمية على اقامة المباراة بملعب السلام. Advertisements وتحدث مرتضى منصور عن أنه طالب الأمن بحضور 20 ألف مشجع للمباراة المقبلة والتي ستقام يوم 19 أكتوبر الجاري. ويستعد الزمالك لخوض مباراة جينيراسيون السنغالي بإياب دور الـ32 لبطولة افريقيا للأندية الأبطال التي انتهت مباراة الذهاب بهدفين لهدف للفريق المنافس.

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