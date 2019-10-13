شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يهاجم فايلر : مخدش بطولة فى حياته والأهلى واجه فرق ضعيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الأهلى لم يواجه فرق قوية حتى هذه اللحظة للحكم على مستواه.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" فايلر لعب مع مين سموحة هو حسام حسن ده لعب ؟ الإنتاج الحربي لعب ؟ لعب مع 3 مدربينهم أهلاوية، الأهلي كان بيلاعب الأهلي، فايلر مخدش بطولة في حياته".
تابع رئيس الزمالك إن المارد الأحمر لم يواجه فرق قوية مثل المصرى البورسعيدى والإسماعيلى.
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