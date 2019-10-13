شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أحمد وأمير كوماندوز جابوا عبد الله السعيد من قلب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بنجليه أمير وأحمد فى الحصول على توقيع عبد الله السعيد من قلب الأهلى. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" أحمد وأمير وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز جابوا عبد الله السعيد من قلب الأهلي". تابع رئيس الزماللك :" كهربا لسه باقيله 3 سنين في عقده مع الزمالك" موضحا أن نجليه يعملون خدامين فى النادى.

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