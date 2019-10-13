شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : "حسام البدرى قالى اللى كتبه طارق حامد ملوش علاقة بالزمالك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك تفاصيل المكامة الهاتفية التى جمعته بحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بشأن أزمة طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض.

قال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" حسام البدري تحدث معى قبل وكيل طارق حامد، وقال لى إن ما كتبه اللاعب ليس له علاقة بالزمالك، ده أمير مرتضى اللي خد 3 بطولات قاعد على قلبكم وأنا قاعد على قلبكم وأخوه قاعد على قلبكم".

ونشر طارق حامد، عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، يوم السبت، رسالة تسببت في جدلًا كبيرًا حول تأخر مستحقاته المالية المتأخرة مفادها :"انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".