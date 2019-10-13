شكرا لقرائتكم أمير توفيق يفصح عن موقف الأهلي من نجم الزمالك طارق حامد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي عدم حاجة القلعة الحمراء لخدمات طارق حامد نجم خط وسط الزمالك.
وقال مدير التسويق خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت رداً على دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب أنه لا صحة لما يتردد خاصة وأن الفريق لديه حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج، وغيرهم من اللاعبين في نفس المركز.
وأكد ان طارق حامد لاعب كبير ويمتلك موهبة لا يختلف عليها أحد لكنه ليس في اهتمامات النادي الأهلي نهائياً خلال الفترة الحالية بخلاف أن تعاقده مع ناديه مستمر.
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