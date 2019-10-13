شكرا لقرائتكم القماش: لاعبو الإسماعيلي سبب بطولات جوزيه مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أن الفريق كان سيحقق بطولات كثيرة في حالة حفاظه على جيل ‏‏2002.‏

وقال القماش تصريحات تلفزيونية : "جيل الإسماعيلي ‏‏2002 كان سيحقق العديد من البطولات لو استمر مع الفريق".‏

أضاف : "الفريق لم يحافظ على قوامه بعد رحيل العديد من اللاعبين والتأخر في تعويضهم ببدائل مناسبة، كما أن سبب ‏بطولات الأهلي مع مانويل جوزيه هم لاعبي الإسماعيلي".‏