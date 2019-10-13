شكرا لقرائتكم القماش: لاعبو الإسماعيلي سبب بطولات جوزيه مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أن الفريق كان سيحقق بطولات كثيرة في حالة حفاظه على جيل 2002.
وقال القماش تصريحات تلفزيونية : "جيل الإسماعيلي 2002 كان سيحقق العديد من البطولات لو استمر مع الفريق".
أضاف : "الفريق لم يحافظ على قوامه بعد رحيل العديد من اللاعبين والتأخر في تعويضهم ببدائل مناسبة، كما أن سبب بطولات الأهلي مع مانويل جوزيه هم لاعبي الإسماعيلي".
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