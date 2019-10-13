شكرا لقرائتكم أمير توفيق يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفي أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي رغبة ناديه في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي خلال الفترة الحالية.

وقال مدير التسويق خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت أن النادي الأهلي لديه منهج في التعاقد مع اللاعبين يأتي بموافقة المدير الفني ثم العرض على مجلس الإدارة ومن ثم منح الضوء الأخضر لإدارة التسويق لحسم الصفقة.

وأوضح أمير توفيق أن الأمر لم يتم العرض أو الحصول على موافقة مجلس الإدارة للدخول في المفاوضات الرسمية مع اللاعب وأن الأمر حال الموافقة عليه سيكون هناك طرق شرعية للتفاوض مع ناديه البرتغالي حالياً أو دراسة موقفه وفقاً للأزمة الحالية مع نادي الزمالك.

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وتحدث أمير توفيق عن أن الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية اجتهادات وأن مسألة توصية المدرب كريستيان جروس بعد التعاقد مع اللاعب للمدرب فايلر.