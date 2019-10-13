مصر المقاصة يستأنف تدريباته لمواجهة المصري...

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جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تدريباته استعداداً لمواجهة النادي المصري في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، اليوم الأحد، على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي.

كان الجهاز الفني للمقاصة قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة أمس السبت، بعد الانتهاء من وديتي إنبي وبيراميدز.

ويستعد المقاصة لمواجهة المصري في المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل بالأسبوع الرابع بالدوري .

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كان المقاصة قد فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله خلال الوديتين الأخيرتين، حيث حرص الجهاز الفني للفريق لتجربة أكثر من لاعب للوقوف على مستواهم قبل مواجهة المصري.

ويمتلك المقاصة في رصيده 3 نقاط فقط بالدوري العام بعد الفوز في الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2، ثم الخسارة من الزمالك والجونة في الجولتين الأخيرتين بهدف نظيف.