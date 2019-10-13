شكرا لقرائتكم خبر عن «الظبي» تكسب تحديات الحول والزمول في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
طارت «الظبي» بناموس الشوط الأول ضمن منافسات الحول والزمول، والتي أقيمت صباح أمس في الوثبة في ختام الأسبوع السادس من منافسات تأهيلي موسم الهجن 2019-2020.
وتمكنت «الظبي» لسالم راشد محمد النيادي من التفوق على منافساتها بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 9:33:1 دقيقة، وفي الشوط الثاني انتزعت «الظفرة» لعبيد علي نويصر المنصوري المركز الأول وبزمن قدره 9:27:7 دقيقة، وفي الشوط الثالث وأول أشواط الزمول كان «شاهين» لسلطان حمد عميرة الشامسي أول الواصلين لخط الختام وبتوقيت بلغ 9:47:4 دقيقة، وفي الشوط الرابع حلق «بشار» لعتيق مطر حسن القبيسي مع المركز الأول وبزمن قدره 9:36:7 دقيقة، وفي الشوط الخامس خطفت «الداووودية» لخميس حمد خميس البطيني المركز الأول بزمن 9:40:2 دقيقة.
وأهدت «الشاهينية» مالكها ضيف الله علي البريكي ناموس الشوط السادس والمركز الأول بزمن بلغ 9:34:4 دقيقة، وفي الشوط السابع كسب «شاهين» لعبيد سالم مصبح الغفلي المركز الأول بزمن بلغ 9:47:8 دقيقة، وفي الشوط الثامن كان «فكاك» لمحمد عبيد آل فهيدة المري أول الواصلين لخط الختام بتوقيت 9:39:0 دقيقة، وفي الشوط التاسع فازت «نجلا» لسعيد مطر محمد الرميثي بناموس الشوط والمركز الأول بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 9:33:9 دقيقة، وفي الشوط العاشر وصلت «نجوم» لعيد نجم سالم العطوي في المركز الأول وبزمن قدره 9:39:0 دقيقة.
وجاءت نتائج بقية الفائزين بالمراكز الأولى كالتالي: الشوط 11 «الذهيبة» لأحمد محمد حليس الكتبي بزمن قدره 9:32:0 دقيقة، الشوط 12 «العين» لناصر الطوير بالمر العامري بزمن قدره 9:30:0 دقيقة، الشوط 13 «مشتاق» لحمد خلفه محمد شاهين المرر بتوقيت بلغ 9:34:8 دقيقة، الشوط 14 «شاهين» لفارس علي حاضر المزروعي بزمن قدره 9:38:2 دقيقة، الشوط 15 «حبوبة» لعيسى سعيد سبت الخييلي بتوقيت بلغ 9:25:2 دقيقة، وفي آخر أشواط الحول والزمول للفترة الصباحية كان الموعد مع «مفنودة» للعثة خزع العثة العامري والتي أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 9:39:1 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الظبي» تكسب تحديات الحول والزمول في الوثبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.