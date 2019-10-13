«الظبي» تكسب تحديات الحول والزمول في الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

طارت «الظبي» بناموس الشوط الأول ضمن منافسات الحول والزمول، والتي أقيمت صباح أمس في الوثبة في ختام الأسبوع السادس من منافسات تأهيلي موسم الهجن 2019-2020.

وتمكنت «الظبي» لسالم راشد محمد النيادي من التفوق على منافساتها بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 9:33:1 دقيقة، وفي الشوط الثاني انتزعت «الظفرة» لعبيد علي نويصر المنصوري المركز الأول وبزمن قدره 9:27:7 دقيقة، وفي الشوط الثالث وأول أشواط الزمول كان «شاهين» لسلطان حمد عميرة الشامسي أول الواصلين لخط الختام وبتوقيت بلغ 9:47:4 دقيقة، وفي الشوط الرابع حلق «بشار» لعتيق مطر حسن القبيسي مع المركز الأول وبزمن قدره 9:36:7 دقيقة، وفي الشوط الخامس خطفت «الداووودية» لخميس حمد خميس البطيني المركز الأول بزمن 9:40:2 دقيقة.

وأهدت «الشاهينية» مالكها ضيف الله علي البريكي ناموس الشوط السادس والمركز الأول بزمن بلغ 9:34:4 دقيقة، وفي الشوط السابع كسب «شاهين» لعبيد سالم مصبح الغفلي المركز الأول بزمن بلغ 9:47:8 دقيقة، وفي الشوط الثامن كان «فكاك» لمحمد عبيد آل فهيدة المري أول الواصلين لخط الختام بتوقيت 9:39:0 دقيقة، وفي الشوط التاسع فازت «نجلا» لسعيد مطر محمد الرميثي بناموس الشوط والمركز الأول بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 9:33:9 دقيقة، وفي الشوط العاشر وصلت «نجوم» لعيد نجم سالم العطوي في المركز الأول وبزمن قدره 9:39:0 دقيقة.

وجاءت نتائج بقية الفائزين بالمراكز الأولى كالتالي: الشوط 11 «الذهيبة» لأحمد محمد حليس الكتبي بزمن قدره 9:32:0 دقيقة، الشوط 12 «العين» لناصر الطوير بالمر العامري بزمن قدره 9:30:0 دقيقة، الشوط 13 «مشتاق» لحمد خلفه محمد شاهين المرر بتوقيت بلغ 9:34:8 دقيقة، الشوط 14 «شاهين» لفارس علي حاضر المزروعي بزمن قدره 9:38:2 دقيقة، الشوط 15 «حبوبة» لعيسى سعيد سبت الخييلي بتوقيت بلغ 9:25:2 دقيقة، وفي آخر أشواط الحول والزمول للفترة الصباحية كان الموعد مع «مفنودة» للعثة خزع العثة العامري والتي أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 9:39:1 دقيقة.