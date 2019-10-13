فيكتوري في الصدارة في جائزة الصين الكبرى للدراجات المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر نجم فريق فيكتوري تيم المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر منافسات فئة واقف محترفين جي بي 1 ضمن الجولة الثالثة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019 والتي انطلقت الخميس في مدينة تشينجداو بمقاطعة شاندونج، الصينية وتختتم اليوم الأحد بمشاركة متسابقين يمثلون أكثر من 30 دولة من قارات العالم.

وخطف رايتيرر قائد دراجة فريق الفيكتوري تيم رقم 90 الأضواء في المدينة الصينية بعدما كان نجماً للأيام الثلاثة الأولى متصدراً سباق الزمن ثم سباقي المرحلتين الأولى والثانية ليحصل في كل واحدة على المركز الأول ووصل إلى 50 نقطة وضعته في صدارة الترتيب العام بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه النرويجي دانيال أندرسون في انتظار حسم اللقب والتتويج في المرحلة الثالثة والحاسمة والتي تقام اليوم مع ختام البطولة التي استمرت خمسة أيام.

وكان قائد دراجة مؤسسة فيكتوري تيم نجح في الفوز بسباق الزمن في اليوم الأول الخميس الماضي قبل أن يفوز في سباقي المرحلتين الأولى الجمعة والثانية السبت ويقترب بذلك من حسم صدارة الجولة العالمية الثالثة في منافسات فئة واقف محترفين من خلال المرحلة الثالثة والحاسمة اليوم الأحد وسط مشاركة أكثر من 18 متسابقاً من مختلف بلدان العالم.

ويتطلع البطل النمساوي كيفين رايتيرر نجم فريق مؤسسة فيكتوري تيم حامل اللقب الموسم الماضي في منافسات فئة واقف محترفين إلى إحراز اللقب للعام الثاني على التوالي وإهداء مؤسسة الفيكتوري تيم اللقب العالمي الثالث على متن الدراجة الزرقاء والتي صنعت بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم بعد الفوز بلقب البطولة العالمية العام الماضي وإحراز التاج الأوروبي هذا الموسم أيضاً متطلعاً إلى لقب جديد قبل الختام المرتقب في الشارقة في شهر ديسمبر المقبل.