«الأبيض» يرفع في بانكوك درجة الاستعداد لمواجهة تايلاند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك: العوضي النمر

رفع الأبيض الإماراتي درجات الاستعداد؛ للمواجهة المرتقبة أمام نظيره التايلاندي بعد غد الثلاثاء بإستاد تاماسات في العاصمة التايلاندية، بانكوك، في ثالث مواجهات الأبيض بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات «كأس العالم 2022»، ونهائيات «كأس آسيا 2023» لحساب المجموعة السابعة، التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

اللقاء يحظى بأهمية كبيرة للفريقين؛ لتأكيد صدارة المجموعة التي يتربع عليها الأبيض برصيد 6 نقاط؛ بعد الفوز على ماليزيا وإندونيسيا، فيما يحتل الفريق التايلاندي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويواصل الأبيض تحضيراته للمباراة بأداء تدريبه الأساسي، اليوم؛ بعد أن أدى تدريبين خلال الأيام الماضية على الملعب الفرعي، تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد، وظهر جاهزية اللاعبين البدنية والفنية للمباراة واضحة؛ من خلال التدريبات، متغلبين على حالة الإرهاق من اللعب أمام إندونيسيا، ومن ثم السفر مباشرة في رحلة استمرت 6 ساعات، إضافة للروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعبون، وعزيمتهم على تقديم أداء جيد يتوج بتحقيق الفوز خلال المباراة، التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، خاصة الأبيض الذي يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ثالث محطات مشواره بالتصفيات؛ بحيث تعزز من تصدره لقمة المجموعة السابعة.

زيادة التركيز

الجهاز الفني بقيادة المدرب فان مارفيك يركز مع اللاعبين على التحضير المثالي للمباراة، وزيادة التركيز وحسن استغلال الفرص التي تسنح للاعبين خلال المباراة، مع التركيز على خطة اللعب، التي تعتمد في المقام الأول على فرض أسلوب المنتخب على الفريق التايلاندي، تحسباً من مجاراته في السرعة التي لا تناسب منتخبنا؛ لعدم الجاهزية البدنية الكاملة لعدد من لاعبيه، كما يركز على تعزيز الأداء في خط الدفاع ووسط الملعب، وهناك احتمال كبير أن تكون عناصر الدفاع ثابتة. وسيتكون الوسط من علي سالمين وأحمد برمان وأمامهم الثنائي علي صالح وخليل إبراهيم الذين ظهرا بمستوى طيب خلال المباراتين الماضيتين، وستتحدد خلال تقسيمة اليوم الرئيسية، إذا كان عموري سيبدأ المباراة من بدايتها أم سيكون احتياطياً، ويتم الدفع به خلال فترات المباراة، وفق جاهزيته البدنية، ولكن هناك احتمال أن يشارك عموري من بداية المباراة؛ من أجل ضبط إيقاع الأبيض، وتعزيز الشق الهجومي في المرتدات، خاصة بعد تألقه في الشوط الثاني من مباراة إندونيسيا، وتحويل دفه المباراة لمصلحة الأبيض لعباً ونتيجة، كما أن تواجده سيربك حسابات الفريق المنافس الذي يدرك جيداً القيمة الفنية لعموري.

أمنية جيل

من جهة أخرى، أشار نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل علي صالح الذي ظهر بمستوى طيب خلال لقاء إندونيسيا، أن اللقاء المقبل أمام تايلاند الشهير ب«أفيال الحرب» ليس سهلاً لأن الفريق المنافس من المنتخبات الجديدة في التصفيات، وله رصيد 4 نقاط ويلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولكن مثل تلك الأمور تحفز لاعبينا لتقديم أداء قوي يتوج بنتيجة إيجابية تعزز صدارتنا للمجموعة السابعة.

وقال علي صالح: إن الفوز على ماليزيا وإندونيسيا منح لاعبي منتخبنا جرعة معنوية عالية، تحفزهم لأداء قوي خلال المباراة المقبلة أمام تايلاند، يتوج بنتيجة إيجابية، ولكن مثل تلك النتائج تحتاج إلى جهد أكبر وتركيز أعلى؛ لأن طموحات الفريق المنافس لاعتلاء الصدارة ليست قليلة، وهو من المنتخبات القوية والطموحة في تلك التصفيات، مما يدفعنا لزيادة التركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكل دقة.

وتمنى علي صالح أن يحقق لاعبو المنتخب الحالي أمنيتهم كجيل بالتأهل إلى مونديال 2022 ليكون ثاني تأهل للأبيض في تاريخه، وقال: هذه الأمنية تحفزنا كلاعبين لمواصلة تحقيق الفوز والتضحية من أجل المنتخب؛ لأن المشاركة في البطولات العالمية شرف وإنجاز لأي لاعب يمارس الرياضة.

وعبّر علي صالح عن سعادته بالنتيجة الكبيرة التي حققها الأبيض خلال مباراته أمام إندونيسيا، وقال: الفوز جعل الأبيض يعتلي الصدارة وإن شاء الله لن نتنازل عنها خلال الجولات المقبلة، في ظل الدعم الكبير والتشجيع من الجميع.