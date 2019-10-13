بي إن سبورتس تخالف قرار (الفيفا) بإتاحة 22 مباراة للدول المشاركة في كأس العالم على القنوات الأرضية

الموجز
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن عقد قنوات بى إن سبورت صدر لمنطقة الشرق الأوسط، وبه جميع الدول العربية ما عدا ثلاث دول فى المنطقة هما إسرائيل وإيران وتركيا، متسائلاً عن كيفية إصدار عقد مدته 12 عاما فكل الدول العربية لها حقوق وحقوق شعوبها.
وتابع " أبوهشيمة" خلال حواره مع الاعلامي "عمرو أديب"مقدم برنامج "الحكاية" , والمذاع عبر فضائية " mbc مصر " : قطر خططت لاحتكار البث حتى 2034 لذلك كانت لا ترغب في اي منافسة من قنوات اخرى، موضحا أن هجوم الجزيرة على مصر ليس المقصود به الرئيس السيسي ولا الدولة المصرية وانما المقصود به المصريون .
واختتم قائلا : بي إن سبورتس خالفت قرار (الفيفا) بإتاحة 22 مباراة للدول المشاركة في كأس العالم على القنوات الأرضية , مطالبا كافة الدول العربية للتعاون والتضامن من أجل الوقوف في وجه دويلة قطر وبوقها الإعلامي الجزيرة وبين سبورت، مستنكرا حبس مصريين ولبناني بتهمة التخابر مع مصر والسعودية.
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