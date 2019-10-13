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التفاصيل الكاملة لأزمة تغريدة طارق حامد المثيرة للجدل فى الزمالك

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الموجز

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن طارق حامد لاعب نادي الزمالك قام بنشر بيان عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولاكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وتابع "حتحوت"، خلال تقديم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد» : طارق حامد حصل على وعد بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة، وكان يريد الحصول على ترضية بعد عدم انتقاله إلى نادي بيراميدز , واضاف أن رسالة طارق حامد يريد من خلالها الحصول على مستحقاته، موضحا أن مسئولو نادي الزمالك قاموا بالاتصال بطارق حامد المتواجد مع المنتخب الوطني لكرة القدم في معسكره المغلق في الإسكندرية وأبلغوه هل هناك مشكلة بعد ما كتبه عبر انستجرام.

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ونفي طارق حامد أن يكون ذلك بسبب مشكلة تخص النادي ولكن مع أحد شركاءه في الأعمال التجارية.

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