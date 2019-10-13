إيطاليا تبلغ نهائيات كأس أوروبا مبكرا بفوزها على اليونان









اسماء السيد - ضمنت إيطاليا بطاقة التأهل رسميا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم بعد فوزها على ضيفتها اليونان 2-صفر، السبت على الملعب الاولمبي في روما ضمن الجولة السابعة من المجموعة العاشرة.

أمام 60 ألف متفرج، سجل لاعب الوسط البرازيلي الأصل جورجينيو هدف التقدم من ركلة جزاء (62) والبديل فيديريكو برنارديسكي الثاني (78).

ورفعت ايطاليا، الغائبة عن مونديال روسيا 2018 والتي ستكون احدى الدول الـ12 المضيفة في كأس أوروبا، رصيدها الى 21 نقطة كاملة من سبعة انتصارات، بفارق 9 نقاط عن فنلندا و11 عن كل من ارمينيا والبوسنة والهرسك.

وهذه المرة الاولى تتأهل ايطاليا الى النهائيات قبل 3 جولات على انتهاء التصفيات، فانضمت الى بلجيكا التي اصبحت اول المتأهلين الخميس.

وتماشيا مع التجديد الحاصل في المنتخب، ارتدت ايطاليا قميصا اخضر اللون وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد الاولى عندما فازت على الأرجنتين 2-صفر في كانون الأول/ديسمبر 1954 على الملعب الأولمبي في روما".

ويشكل "قميص النهضة" تجسيدا لتشكيلة ايطالية شابة تضم 12 لاعبا دون الـ25 عاما.

ودفع المدرب روبرتو مانشيني، بالمدافعين ليوناردو سبيناتسولا وفرانشيسكو أتشيربي بتشكيلته الاساسية وفيديريكو كييزا هجوما، بالاضافة الى الشاب نيكولو باريلا لاعب انتر في خط الوسط.

وغاب عن تشكيلة بطل العالم اربع مرات مدافعه العملاق المصاب جورجيو كييليني بالاضافة الى اليساندرو فلورنتسي، ايمرسون بالمييري، ستيفانو سنسي ولورنتسو بيليغريني.

قال مانشيني، بعد تحقيق فوزه الثامن تواليا مقتربا من معادلة رقم المدرب التاريخي فيتوريو بوتسو (9)، لقناة "راي" الايطالية "لعب الشبان جيدا. اشكر الجماهير لقدومها وتشجيعنا برغم ان الشوط الاول كان عصبيا... أردنا اهداء الفوز للاطفال في مستشفى الاطفال. سنلتقي منتخبات متحفظة دفاعيا. عانينا كثيرا في الشوط الاول، ويجب ان نكون صبورين لتمرير الكرات الجانبية وايجاد الثغرات، لكن بدلا من ذلك لعبنا الكرات الطولية. الشوط الثاني كان أكثر اريحية لنا فحافظنا على تركيزنا وحققنا هدفنا".

بدوره، قال برنارديسكي "كان الامر حماسيا ومؤثرا، نشكر الجماهير الغفيرة والمتحمسة. الهدف هام كغيره، لان الفوز هو الاهم وضمان التأهل".

تابع "نحن دون أي شك على المسار الصحيح، كنا صبورين وفي الشوط الثاني مررنا الكرة اسرع كي نجد الثغرات... سنكون جاهزين لكأس أوروبا الصيف المقبل".

- استحواذ سلبي في الشوط الاول -

Advertisements

وفي ظل استحواذ ايطالي كانت أول فرصة يونانية، فانسل ديميتريوس ليمنيوس (21 عاما) وراء ظهر الدفاع ثم سدد كرة قوية جدا صدها بصلابة دوناروما بيده اليسرى (12).

حاصر بعدها الطليان ضيوفهم طوال الشوط الاول، بنسبة استحواذ بلغت 72%، دون الحصول على أي نوع من الفرص لثلاثي الهجوم كييزا ولورنتسو انسينيي وتشيرو ايموبيلي.

ولعبت اليونان، بطلة نسخة 2004 في مفاجأة مدوية، من أجل اثبات النفس، بعد تعرضها لثلاث خسارات امام إيطاليا صفر-3 وأرمينيا 2-3 وفنلندا صفر-1 وتعادلين مع البوسنة والهرسك 2-2 وليشتنشتاين 1-1.

وفي تبديلات جذرية بعد البداية المخيبة في التصفيات، لم يستدع المدرب الهولندي جون فانت شيب الذي استلم مهامه في تموز/يوليو الماضي، مدافع نابولي كوستاس مانولاس الى تشكيلة غاب عنها لاعب الوسط جورجيوس ماسوراس الموقوف، وسقراطيس باباستاتوبولوس مدافع ارسنال الانكليزي.

وفي الشوط الثاني، دفع مانشيني ببرنارديسكي بدلا من كييزا، فبدأ المضيف يصل الى مرمى الضيوف وصد الحارس الكسندروس باشالاكيس اولى كراته في الدقيقة 56.

وكاد المهاجم افتيميس كولوريس (23 عاما) يخطف هدف السبق من هجمة مرتدة انهاها في الشباك الجانبي لدوناروما، في ثاني أخطر فرص المباراة بعد محاولة زميله ليمينوس مطلع المباراة (60).

لكن من لمسة يد متعمدة للاعب الوسط اليوناني أندرياس بوشالاكيس بعد تسديدة من انسينيي، حصلت ايطاليا على ركلة جزاء سددها جورجينيو لاعب تشلسي الانكليزي بنجاح في الزاوية اليمنى (62).

وقضى برنارديسكي بيسراه على آمال اليونان بتسديدة ارضية قوية لامست يد الحارس وعانقت شباكه (78).

وعادت البوسنة والهرسك الى معمعة المنافسة على التأهل بفوزها على ضيفتها فنلندا 4-1، لتقلص معها الفارق الى نقطتين في الصراع على المركز الثاني.

سجل للفائز عزت خيروفيتش (29)، القائد ميراليم بيانيتش (37 و58) وأرمين خودجيتش (73)، وللخاسر جويل بوهجانباولو (79).

وأهدرت أرمينيا فرصة تحقيق فوزها الرابع في خمس مباريات بتعادلها مع مضيفتها المتواضعة ليشتنشتاين 1-1. تقدمت ارمينيا بهدف تيغران بارسيخيان (19) لكنها تلقت هدف التعادل عبر يانيك فريك (72)، فرفعت رصيدها الى 10 نقاط بالتساوي مع البوسنة والهرسك، علما ان بطل ووصيف كل مجموعة الى الادوار النهائية المقررة الصيف المقبل.

وستكون مباراة فنلندا وضيفتها ارمينيا الثلاثاء في الجولة الثامنة بالغة الاهمية في صراع الوصافة، فيما تحل البوسنة والهرسك على اليونان.

ملخص مباراة إيطاليا واليونان: