هدف قاتل للنروج يؤجل تأهل إسبانيا إلى كأس أوروبا









اسماء السيد - سجل جوشوا كينغ هدف التعادل 1-1 للنروج في مرمى اسبانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليؤجل تأهل لا روخا الى نهائيات كأس اوروبا 2020، في مباراة ضمن منافسات المجموعة السادسة السبت في اوسلو.

وكان المنتخب الاسباني في حاجة الى الفوز لكي يضمن التأهل، لكنه سينتظر مباراته المقبلة في 15 الحالي ضد السويد في ستوكهولم لمعرفة مصيره.

ولا تزال اسبانيا في صدارة المجموعة مع 19 نقطة مقابل 14 للسويد الفائزة على مالطا برباعية نظيفة و13 لرومانيا التي تغلبت على جزر فارو بثلاثة اهداف من دون مقابل.

وهي المرة الاولى التي يهدر فيها منتخب اسبانيا نقاطا في هذه التصفيات بعد ان حقق الفوز في مبارياته الست الاولى.

وتقدم المنتخب الاسباني بهدف للاعب وسط اتلتيكو مدريد ساوول نيغيز مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من مشارف المنطقة فشل الحارس النروجي في التصدي لها، وكاد يضاعف غلته عندما سدد فابيان رويز كرة رائعة بيسراه تصدت لها العارضة (65)، قبل ان يرتكب حارس اسبانيا كيبا اريسابالاغا خطأ فادحا في الوقت بدل الضائع داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها كينغ بنجاح مدركا التعادل لفريقه.

وشهدت المباراة خوض مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس مباراته الرقم 168 مع اسبانيا لينفرد بالرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده الذي كان يتقاسمه مع الحارس إيكر كاسياس.

Advertisements

وخاض ابن الثالثة والثلاثين حاليا، باكورة مبارياته الدولية عام 2005 ضد الصين.

وكان راموس ضمن منتخب اسبانيا الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، قبل ان يصبح قائدا لمنتخب اسبانيا عام 2016 بعد اعتزال زميله السابق في ريال مدريد كاسياس.

وقال راموس "من المؤسف خسارة النقاط في الثواني الاخيرة. كان من الصعب مواجهة فريق يدرك انه في حال خسارته سيودع المنافسات رسميا.. كنت مستعدا لمبادلة المباراة الدولية الرقم 168 بالفوز".

وتابع "كنا ننظر الى اهمية هذه المباراة من ناحية التاهل الليلة لكننا سنخوض المباريات المقبلة بهدوء وثقة".

ملخص مباراة النروج وإسبانيا:

ملخص مباراة السويد ومالطا: