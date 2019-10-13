شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الثانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة التي استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 11-2.

بهذا الفوز يبتعد علي فرج بصدارة التصنيف العالمي عن محمد الشوربجي الذي كان قد قلص الفارق في صراع الصدارة إلى 341 نقطة بعدما توج ببطولتي الصين وسان فرانسيسكو أول بطولتين في الموسم الجديد.

كانت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنف الخامسة عالميا قد توجت بلقب السيدات عقب فوزها على نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا.

Advertisements

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.