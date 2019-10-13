شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُوجت المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة التي استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري كثالث بطولات الموسم الجديد، للمرة الأولى في تاريخ البطلة الصغيرة . وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 67 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 8-11, 14-12, 11-8, 11-7 . وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. Advertisements وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي. أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.

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