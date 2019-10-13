صانع ألعاب الاتحاد السكندرى يتعرض لحادث سير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض كريم الديب صانع ألعاب الإتحاد السكندرى لحادث سير عقب مباراة فريقه الودية أمام الحمام والتى حقق فيها زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف . وقد كتب كريم الديب عبر موقع التواصل الإجتماعى انستجرام " قدر الله وما شاء فعل " ، بعد اصطدامه بسيارة أخرى أثناء سيره فى طريق العودة لمنزله . ويستعد الإتحاد السكندرى لمواجهة وادى دجلة يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة للدورى باستاد الإسكندرية . Advertisements

كريم الديب

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