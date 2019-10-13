شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلى سوف يتعرض للإيقاف عقب ضم "كهربا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه الأهلى سوف يتعرض للايقاف عقب ضم محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية أنه سوف يقوم بتوصيل اللاعب محمود كهربا إلى مقر النادى الأهلى فى حالة إعلان تعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب رسميًا. وأشار مرتضى منصور أنه فى الايام القليلة القادمة سوف يقوم بتوضيح بعض الأمور التى تخص اللاعب محمود كهربا أثناء تواجده داخل فريق الزمالك. وجاءت أنباء عن تعاقد فريق الاهلى مع محمود كهربا خلال الايام الماضية و الظهور داخل القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لمدة 4 سنوات ونصف.

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