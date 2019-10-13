شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينفى التفاض مع طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلى أنه لا يوجد نيه فى دخول ناديه في مفاوضات مع طارق حامد لاعب خط وسط فريق الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه في الفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة "ON SPORT": "التعاقد مع طارق حامد غير مطروح نهائيًا فهو خارج حسابتنا الفنية و طارق حامد لاعب مميز، ولكننا نملك لاعبين مميزين في هذا المركز على رأسهم حمدي فتحي والمالي اليو ديانج".

وأشار أمير توفيق أن الاهلي ليس له علاقة بما كتبه اللاعب على صفحته الشخصية عبر موقع انستجرام خلال الساعات القليلة الماضية.

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ونشر طارق صورة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور إنستجرام، كاتبًا فيها: "أستحملت كتير وجيت على نفسي ومستقبلي كتير، وعطيت لنادي الزمالك وجمهوره بما فيه الكفاية".