سوبر كورة.. شيكابالا من مصدر للأزمات لحلال العقد بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك و"كابتنه" من مصدر للأزمات بالفريق الأبيض إلى حلال للعقد والمشاكل بالنادى فى الفترة الأخيرة خاصة بعد تدخله فى حل مشكلة المستحقات المالية لمحمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق. وينتظر "شيكا" مغامرة اخرى خلال الأيام المقبلة بعد الرسالة الغامضة التى نشرها طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر عبر "إستورى" إنستجرام الخاص به فى الوقت الذى يبحث فيه اللاعب عن تعديل عقوده وجاء مفاد الرسالة :" انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من احبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى". لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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