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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. هاشتاج "طارق حامد طفح كيله" يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج طارق حامد طفح كيله تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب نشر طارق حامد لاعب الزمالك ومنتخب مصر أنه غاضب من بعض الاشخاص خلال الفترة الماضية.
وكان حامد قد نشر ستوري على حسابه الشخصي على إنستجرام كتب فيها: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني.. ولكن لقد طفح الكيل ولن اصمت مرة أخرى."
ويتواجد طارق حامد الآن في معسكر منتخب مصر استعدادًا لـ وديات الفراعنة التي سيخوض أولها أمام بتسوانا الاثنين المقبل.
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